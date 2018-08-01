В Днепре вспыхнула иномарка с детьми в салоне: появились фото и видео

В Днепре на ходу загорелся Nissan, в салоне которого находилось двое детей. Инцидент произошел 1 августа, около 14:10, на Запорожском шоссе, когда семейство направлялось на морской отдых. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

К счастью, и водитель, и пассажиры вовремя среагировала на дым, который валил из-под капота, и быстро выбежали из машины. Глава семейства пытался справиться с огнем самостоятельно, и на помощь ему прошли неравнодушные днепряне, но огонь с каждой секундой разгорался все больше. Справиться с возгоранием удалось спасателям.















"В результате пожара огнем поврежден моторный отсек на площади в два квадратных метра. Погибших и травмированных нет. Причину случившегося, а также материальный ущерб сейчас устанавливают правоохранительные органы", — заявили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Напомним, недавно в Днепре сгорел зал игровых автоматов, который находился на первом этаже девятиэтажного дома. В результате происшествия продуктами горения отравилась 90-летняя бабушка из квартиры, находящейся на втором этаже.

Также мы писали о пожаре в Днепровской больнице имени Мечникова – там спасателям пришлось эвакуировать 92 человека.