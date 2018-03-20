В Запорожье копы спасли умирающую косулю

Сегодня, 18:06

Полицейские заметили истощенное животное и спасли ему жизнь

Фото: патрульная полиция Запорожской области
Фото: патрульная полиция Запорожской области

В Запорожье экипаж патрульной полиции подобрал у дороги истощенную косулю.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, утром 20 марта копы заметили у дорожной обочины животное, которое с трудом передвигалось.

Стражи порядка подобрали косулю и отвезли на стационарный пост, расположенный на трассе Борисполь – Днепропетровск – Запорожье.

"Животное имело изможденный вид и, скорее всего, заблудилось в поисках пищи", – предположили патрульные.


Фото: патрульная полиция Запорожской области

Фото: патрульная полиция Запорожской области

Фото: патрульная полиция Запорожской области

Косулю передали защитникам животных, сделав несколько фото на память.

Ранее мы сообщали, как ветеринары спасли от гибели ежа, раздувшегося до размеров пляжного мяча.  Причиной мог стать удар, нанесенный человеком или лошадью, либо столкновение с машиной.

Также мы писали, что во Львове спасали  кота, который три дня не мог спуститься с 18-метровой высоты и громко орал. С помощью штурмовой лестницы перепуганное животное достали и передали хозяевам.

А в Донецкой области сотрудники Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций спасали корову, упавшую в пятиметровый колодец.
Запорожье, полиция, животное, косуля

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"Сегодня"

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