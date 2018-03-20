В Запорожье копы спасли умирающую косулю

Полицейские заметили истощенное животное и спасли ему жизнь

В Запорожье экипаж патрульной полиции подобрал у дороги истощенную косулю.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, утром 20 марта копы заметили у дорожной обочины животное, которое с трудом передвигалось.

Стражи порядка подобрали косулю и отвезли на стационарный пост, расположенный на трассе Борисполь – Днепропетровск – Запорожье.

"Животное имело изможденный вид и, скорее всего, заблудилось в поисках пищи", – предположили патрульные.







Фото: патрульная полиция Запорожской области

Фото: патрульная полиция Запорожской области

Фото: патрульная полиция Запорожской области

Косулю передали защитникам животных, сделав несколько фото на память.

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