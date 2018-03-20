Аисты объединили украинцев: люди массово помогают замерзающим птицам

Пернатые вернулись домой из теплых краев, пережив нелегкий перелет, а здесь их встретили снега и голод

На днях соцсети взбудоражила новость о том, что стая аистов замерзает на Прикарпатье, возле города Калуш. Люди размещают фотографии с птицами на обочине Ивано-Франковской трассы и просят о помощи всех неравнодушных. Пернатые обессилены перелетом, а теперь страдают от голода и непогоды. Стаю аистов сняли жители Коломыи.

Кроме этого, стаю замерзших аистов нашли на свалке возле города Стрый и в районе села Вербляны Львовской области. Сейчас люди делают все возможное, чтобы спасти птиц.

В то же время, спасатели ГСЧС Львовской области призывают всех, у кого есть возможность, присоединиться к спасению аистов в холодную погоду.

"Если вы найдете несколько аистов или большую группу птиц, то сообщите о месте их дислокации в органы местного самоуправления, активистам, экологам, или просто местным жителям", – сообщают в ГСЧС.

Птиц нельзя пугать и подходить к ним ближе, чем на 10 метров, а то они улетят. Лишние движения, как расход энергии, очень опасны для птиц, истощенных перелетом и холодом.

По словам спасателей, на расстоянии примерно 15 метров от места расположения птиц можно очистить небольшой участок земли и застелить его соломой, сеном, хворостом, мелкими ветками.

"Принесите туда все, что едят домашние животные: отходы от рыбы или мяса (но не свинину и сало). Аисты употребляют пищу животного происхождения, однако птиц можно кормить и смесью вареного картофеля с нежаренными семенами подсолнечника, зерном и хлебом", – уверяют бойцы ГСЧС.

Ранее сообщалось, что ветеринары спасли от гибели ежа, раздувшегося до размеров пляжного мяча. Причиной может стать удар, нанесенный человеком или лошадью, или столкновение с машиной.

Также мы писали, что во Львове спасали кота, который три дня не мог спуститься с 18-метровой высоты и громко орал. С помощью штурмовой лестницы "бойцы" достали перепуганное животное и успешно передали хозяевам.