Аисты объединили украинцев: люди массово помогают замерзающим птицам

Сегодня, 15:50

Пернатые вернулись домой из теплых краев, пережив нелегкий перелет, а здесь их встретили снега и голод


Аисты замерзают. Фото: Facebook.com

Аисты замерзают. Фото: Facebook.com

Аисты замерзают. Фото: Facebook.com

Аисты замерзают. Фото: Facebook.com

Аисты замерзают. Фото: Facebook.com

Аисты замерзают. Фото: Facebook.com

 


На днях соцсети взбудоражила новость о том, что стая аистов замерзает на Прикарпатье, возле города Калуш. Люди размещают фотографии с птицами на обочине Ивано-Франковской трассы и просят о помощи всех неравнодушных. Пернатые  обессилены перелетом, а теперь страдают от голода и непогоды. Стаю аистов сняли жители Коломыи.

Кроме этого, стаю замерзших аистов нашли на свалке возле города Стрый и в районе села Вербляны Львовской области. Сейчас люди делают все возможное, чтобы спасти птиц. 

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В то же время, спасатели ГСЧС Львовской области призывают всех, у кого есть возможность,  присоединиться к спасению аистов в  холодную погоду.

"Если вы найдете несколько аистов или большую группу птиц, то сообщите о месте их дислокации в органы местного самоуправления, активистам, экологам, или просто местным жителям", – сообщают в ГСЧС.

Птиц нельзя пугать и подходить к ним ближе, чем на 10 метров, а то они улетят. Лишние движения, как расход энергии, очень опасны для птиц, истощенных перелетом и холодом.

По словам спасателей, на расстоянии примерно 15 метров от места расположения птиц можно очистить небольшой участок земли и застелить его соломой, сеном, хворостом, мелкими ветками.

"Принесите туда все, что едят домашние животные: отходы от рыбы или мяса (но не  свинину и сало). Аисты употребляют  пищу животного происхождения, однако птиц можно кормить и смесью вареного картофеля с нежаренными семенами подсолнечника, зерном и  хлебом",  – уверяют бойцы ГСЧС.

Ранее сообщалось, что  ветеринары спасли от гибели ежа, раздувшегося до размеров пляжного мяча.  Причиной может стать удар, нанесенный человеком или лошадью, или столкновение с машиной.

Также мы писали, что во Львове спасали  кота, который три дня не мог спуститься с 18-метровой высоты и громко орал. С помощью штурмовой лестницы "бойцы"  достали перепуганное животное и успешно передали хозяевам.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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