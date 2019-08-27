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В Запорожье копы задержали автомобильного вора

27 августа, 17:20

Воришка снимал с машин номера и предлагал их вернуть за вознаграждение

В Запорожье задержали воришку автомобильных номеров – он срезал с машин знаки и оставлял владельцам записки: "Верну – звоните".

По словам полицейских, он занимался воровством на протяжении около трех месяцев. В его квартире полиция обнаружила полторы сотни знаков и заготовленные записки с номерами телефонов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине активизировались автоворы. Читайте, как защитить машину. Злоумышленники похищают вещи даже тогда, когда водитель находится в автомобиле.

Ранее в Киеве украли колеса нескольких иномарок. Пропажу колес владельцы машин обнаружили утром. Также мы писали о том, что в Киеве задержали опытных автоворов, кравших детали автомобилей BMW. Преступники снимали с машин зеркала и ценные детали. Награбленное воры отдавали человеку, который платил им за зеркала от BMW X5 по 300 грн за пару.

А в Одессе полицейские задержали злоумышленника, который похищал с автомобилей боковые зеркала и оставлял владельцам машины записку с номером телефона, по которому сообщал условия возврата имущества.

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Источник: Сегодня

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