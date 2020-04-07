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В Запорожье коронавирусом заразился директор рынка, который продолжал работать, несмотря на карантин

7 апреля, 02:09

Елена Вус

Мужчина находится в больнице, cостояние его здоровья - тяжелое

В Запорожье заразился коронавирусом COVID-19 директор одного из рынков города, ранее мужчину оштрафовали за работу киосков на его территории, несмотря на запрет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

21 марта правоохранители обнаружили на рынке два киоска, торговавших продуктами после того, как это запретили в рамках карантина. С директором рынка провели беседу.

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"Во время беседы гражданин отрицал факт работы рынка и препятствовал фиксированию правонарушения. В результате на него составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Работа рынка была остановлена", – говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что мужчина находится в больнице, а 3 апреля ему подтвердили коронавирус. Состояние его здоровья – тяжелое.

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"Полицейские, которые контактировали с больным гражданином, сдали тесты – результаты негативные. Кроме этого, правоохранители устанавливают круг лиц, с которыми контактировал мужчина", – добавили правоохранители.

Напомним, по состоянию на 6 апреля в Украине официально подтверждено 1319 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Врачи и власти настоятельно призывают украинцев без крайней необходимости не выходить из дома, а если и пришлось выйти (например, в аптеку или супермаркет), то носить маску и не подходить к другим людям ближе чем на 2 метра.

По всей Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации. До 24 апреля действует карантин, на время которого закрыли школы, детсады, непродуктовые магазины, прекращены междугородние перевозки, закрыта граница.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Запорожье рынки карантин директор коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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