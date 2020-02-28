В Запорожье кот решил покататься в маршрутке

В запорожской маршрутке заметили пушистого пассажира, сообщает "Ранок з Україною".

Как написал в соцсетях местный блогер, он вместе с невозмутимым котиком проехал остановок десять. Кот беззаботно лежал на пассажирском месте и ровным счетом не обращал никакого внимания на людей. Блогер надеется, что кот не пропустил своей остановки.

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Ранее "Сегодня" писали о том, как история севшего на диету кота из Днепра покорила соцсети

По соцсетям распространяется видео, как в одной из ветклиник Днепра помогали сбросить лишний вес коту Антону. Заботливая хозяйка откормила своего любимца так, что весил он в три раза больше нормы.

Чтобы спасти "шотландца", в рацион ввели специальные добавки для спортсменов.

Пока хозяйка была в отпуске, в ветклинике Антону устроили настоящий финтесс-лагерь. Ежедневно – полосы препятствий, беговая дорожка и бассейн. За четыре месяца диеты и интенсивных упражнений кот Антон похудел на три килограмма. Это немного только на первый взгляд. Как для человека это все 35 кило.

Также "Сегодня" писали, что недавно было названо приблизительное количество котов в мире.

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