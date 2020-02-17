Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

Названо количество котов в мире

17 февраля, 19:57

По приблизительным подсчетам, на планете живет около 500 млн. котов

По данным Всемирной федерации кошек, сейчас в мире существует более 70 пород этих пушистых животных. Речь идет только об официально признанных породах, сообщает "Ранок з Україною". А посчитать, сколько на самом деле котиков по всей планете, можно лишь приблизительно. И это уже сделали профильные организации. В мире – около полумиллиарда котов. А это значит, что кот живет почти в каждой третьей семье на планете.

Реклама

Ранее "Сегодня" рассказывали историю о том, как в Тернополе кошка спасла ребенка.Ночью десятилетняя девочка начала задыхаться от приступа аллергии. Все старшие члены семьи в доме спали, но пушистая спасительница побежала к хозяйке – матери ребенка, и начала царапать ее, чтобы разбудить. В результате мама проснулась и прибежала к ребенку. Если бы не кошка Байка, неизвестно, чем бы все закончилось. Сейчас девочка уже чувствует себя хорошо. А вся семья теперь радуется и благодарит пушистую спасительницу.

В тренде
Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

Также мы писали о том, как косоглазый кот с необычной внешностью заработал шесть тысяч долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

кошка кошки коты кот Ранок з Україною

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мощный циклон
Мощный циклон "Виктория" заденет Украину: синоптик советует подготовитьсяУкраина
Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько лет
Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько летЭкономика
На дизель и автогаз хотят ввести новые пошлины: что будет с ценами на заправках
На дизель и автогаз хотят ввести новые пошлины: что будет с ценами на заправкахАвто
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
Щенки из розового чемодана ищут семьи
Щенки из розового чемодана ищут семьиДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...