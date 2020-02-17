Названо количество котов в мире

По данным Всемирной федерации кошек, сейчас в мире существует более 70 пород этих пушистых животных. Речь идет только об официально признанных породах, сообщает "Ранок з Україною". А посчитать, сколько на самом деле котиков по всей планете, можно лишь приблизительно. И это уже сделали профильные организации. В мире – около полумиллиарда котов. А это значит, что кот живет почти в каждой третьей семье на планете.

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Ранее "Сегодня" рассказывали историю о том, как в Тернополе кошка спасла ребенка.Ночью десятилетняя девочка начала задыхаться от приступа аллергии. Все старшие члены семьи в доме спали, но пушистая спасительница побежала к хозяйке – матери ребенка, и начала царапать ее, чтобы разбудить. В результате мама проснулась и прибежала к ребенку. Если бы не кошка Байка, неизвестно, чем бы все закончилось. Сейчас девочка уже чувствует себя хорошо. А вся семья теперь радуется и благодарит пушистую спасительницу.

Также мы писали о том, как косоглазый кот с необычной внешностью заработал шесть тысяч долларов.

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