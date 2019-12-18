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В Запорожье куски старого здания падают прямо на головы прохожим: видео

18 декабря, 16:54

Очевидец заснял падение десятикилограммовых камней

В Запорожье куски фасада со старой постройки начали сыпаться прямо на тротуар. Очевидец заснял камни, каждый из которых весит более 10 килограммов. То есть, под стенами в городе ходить смертельно опасно.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Днепре бетоном с многоэтажки завалило улицу. Обломки бетонных блоков, упавшие с высоты, засыпали улицу и повредили автомобиль, стоявший у новостройки. В салоне машины никого не было, и потому обошлось без пострадавших. Повезло и прохожим – куски бетона упали за несколько секунд после того, как люди прошли по улице.

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А в Харькове вода с крыши превращала тротуар в ледовый каток. Тогда вода бурным потоком лилась на тротуар, на морозе она быстро замерзала и превращала пешеходную часть в абсолютно непреодолимую часть.

Но это еще что. В Запорожье при входе в многоэтажку пролился дождь из кипятка. Горожане предположили, что такой водопад произошел из-за того, что слесари выпускали воздух из отопительной системы. При этом, если бы в этот момент из подъезда выходили люди, они могли бы получить серьезные ожоги.

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Запорожье камни тротуар

Источник: Сегодня

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