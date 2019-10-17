В Запорожье люди взяли штурмом магазин секонд-хенда: видео и реакция соцсетей

В Запорожье толпа местных жителей взяла штурмом магазин секонд-хенда: люди собрались у дверей еще до его открытия, а после того, как им разрешили войти, начали активно протискиваться внутрь.

Момент "штурма" сняли на видео и выложили в паблике "Это Запорожье" в Instagram очевидцы инцидента.

Стоит добавить, что пользователи сети удивлением и неприязнью отреагировали на это видео, называя участников давки "стадом" и "дикарями".

Напомним, ранее мы сообщали о том, как стоит действовать желающим сделать выгодные покупки в магазинах секонд-хенда в дни появления нового товара. В день завоза ваши шансы найти именно то, что ищете, самые большие. Впрочем, и конкуренция тоже. Поэтому придется проявить и ловкость, и сообразительность.

Ранее мы писали о том, что дизайнерсикй секонд-хенд набирает популярность и теперь за эксклюзивной одеждой в секонд-хенде охотятсяголливудские и отечественные звезды, и все те, кто стремится к оригинальности.

Специалисты объяснили, как правильно делать покупки секонд-хенда. Пресс-секретарь крупной сети секонд-хенда Оксана Шкадовская рассказала, в какие дни лучше приходить за вещами, и о тонкостях выбора.

Кроме того, сайт "Сегодня" выяснил, что можно купить в "секонде" на тысячу гривен.

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