В Запорожье молодежь придумала новое жесткое развлечение

Молодые люди решили знатно повеселиться, и сейчас их разыскивает полиция

В Запорожье молодые люди придумали новое развлечение – они сняли жилье и беспощадно его разгромили, а сам процесс снимали на видео, которое позже выложили в социальных сетях.

Одна из молодых компаний уже "погуляла" на 50 тысяч гривен и сейчас находится в розыске.

По словам хозяйки жилья, она сдала квартиру молодой девушке на двое суток, а когда пришла убираться – не узнала помещения: часть вещей пропали, а оставшиеся были беспощадно разгромлены.

"Двери просто нет, эта дверь была не просто снята, она именно была просто как порвана, я не знаю, сколько силы просто надо", – показала женщина.

Как стало известно, в квартире находились две девушки и трое парней, а жильцы соседних квартир слышали, как творился погром.

"Было очень слышно это, такое, как что-то сильно разбили, вы знаете, как люстра падает", – рассказала соседка.

По ее словам, у соседей "летала посуда", а потому вызвали полицию.

Между тем, копы не сумели задержать злоумышленников – они исчезли, однако позже в сети появилось видео, на котором снят процесс разгрома квартиры. А выложила его в соцсетях та самая девушка, которая сняла квартиру – она живет в Запорожье и в прошлом году окончила школу.

"Это такая позитивная девочка, добрая, всегда рисовала газеты", – вспомнила ее классный руководитель.

По окончании 11 классов девушка не сумела сдать ВНО по украинскому языку и литературе и решила отдохнуть от учебы.

Положительно о девушке отозвались и соседи: они называют ее доброй и вежливой девочкой, которая попала в плохую компанию.

"Не хулиганье, но где-то вот у нас в доме есть такие хлопчики, уже великовозрастные, она с ними общается", – рассказала соседка.

В настоящий момент из соцсетей были удалены все материалы о бесчинствах в квартире, но девушку и ее друзей уже разыскивает полиция.

"Лица, причастные к указанному преступлению, установлены, сейчас проводятся мероприятия, направленные на поиск указанных лиц", – заверил начальник следственного отдела Александровского отделения полиции Владимир Шоколенко.

По его словам, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до пяти лет, а еще им придется возместить убытки владелицы жилья – почти 50 тысяч гривен.

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Также напомним, что во Львове вандалы разрисовали памятник польским профессорам, которых на этом месте в июле 1941 года расстреляли гестаповцы.

Кроме того, недавно в Хмельницкой области хулиганы похитили с могилы убитого на Донбассе бойца украинский флаг, и разъезжали с ним по селу.