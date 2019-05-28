В Запорожье молодой парень сорвался с недостроенного моста и погиб

Молодой мужчина сорвался с моста и погиб

В Запорожье на мостах Преображенского предложили установить камеры наблюдения. Фото: Первый запорожский

В Запорожье 21-летний парень погиб, сорвавшись с недостроенного моста на Набережной магистрали. Инцидент произошел около трех часов ночи.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, тело мужчины было обнаружено возле съезда с моста Преображенского. Как выяснилось, парень по собственной неосторожности упал с недостроенного моста.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

Также мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По словам врачей, в результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Она была оперативно доставлена в городскую клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички.

Напомним также, что в Стрые попытка сделать экстремальное селфи закончилась для 15-летнего подростка реанимацией, когда мальчик упал с крыши вагона поезда. Как выяснилось, школьник вместе с товарищем залезли на вагон поезда в локомотивном депо, чтобы сделать селфи.

Но во время фотографирования мальчик упал на железнодорожное полотно. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали подростку открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа.

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