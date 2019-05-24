В Запорожье ветеран АТО погиб в результате взрыва гранаты
Тело мужчины обнаружили в лесополосе на окраине города
В Запорожье 45-летний участник АТО погиб в результате взрыва гранаты. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.
Тело мужчины обнаружили в лесополосе на окраине города еще 21 мая, однако о его гибели стало известно лишь сегодня.
По данным полиции, погибший – ветеран АТО. У мужчины были две боевые гранаты. Одна из них взорвалась, в результате чего он погиб, вторую – изъяли пиротехники. Взрывом погибшему оторвало обе руки.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией "несчастный случай".
Напомним, в Мукачево на Закарпатье в карете скорой помощи умер 20-летний военнослужащий, смертельные ранения он вероятно получил от взрыва гранаты.
Ранее в Харьковской области мужчина спас более полусотни людей от взрыва гранаты. Пострадать в салоне могли все, потому что осколки такой взрывчатки разлетаются на 200 метров.
А в Луганской области мужчина подорвал гранату в банке. Пострадали местные жители, работники банка и полицейский.
Ранее мы писали, что в Полтавской области задержан работник полиции, который бросил в пенсионерку гранату.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье ветеран АТО погиб в результате взрыва гранаты". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывший мэр Тирасполя найден убитым в Одесской области – СМИ
Тело приднестровского экс-руководителя обнаружили вчера в Лиманском районе