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В Запорожье ветеран АТО погиб в результате взрыва гранаты

24 мая, 14:09

Тело мужчины обнаружили в лесополосе на окраине города

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

В Запорожье 45-летний участник АТО погиб в результате взрыва гранаты. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Тело мужчины обнаружили в лесополосе на окраине города еще 21 мая, однако о его гибели стало известно лишь сегодня.
По данным полиции, погибший – ветеран АТО. У мужчины были две боевые гранаты. Одна из них взорвалась, в результате чего он погиб, вторую – изъяли пиротехники. Взрывом погибшему оторвало обе руки. 

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

Напомним, в Мукачево на Закарпатье в карете скорой помощи умер 20-летний военнослужащий, смертельные ранения он вероятно получил от взрыва гранаты.

Ранее в Харьковской области мужчина спас более полусотни людей от взрыва гранаты. Пострадать в салоне могли все, потому что осколки такой взрывчатки разлетаются на 200 метров.


А в Луганской области мужчина подорвал гранату в банке. Пострадали местные жители, работники банка и полицейский.

Ранее мы писали, что в Полтавской области задержан работник полиции, который бросил в пенсионерку гранату.

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Тег взрыв, убийство, граната, погиб, несчастный случай

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