В Запорожье мошенник представился копом и украл телефон у подростка

Злоумышленник попросил дать ему телефон для проверки и скрылся

В Заводском районе Запорожье мошенник подошел к группе школьников, представился сотрудником полиции и попросил дать ему мобильный телефон на проверку, а потом скрылся вместе с гаджетом.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области, по факту происшествия проводится проверка и ведется розыск злоумышленника.

Также полицейские обратились к жителям города с предупреждением: в случае подобных ситуаций звонить на 102, а также обязательно предупредить своих родных о таком виде мошенничества, чтобы не стать следующей жертвой.

Ранее мы писали,что злоумышленники крадут персональные данные украинцев и с их помощью оформляют кредиты в интернете. Жертва может даже не догадываться, что кто-то оформляет займы на ее имя.

Как сообщалось, мошенники придумали новый способ "обчищать" карточки украинцев даже без PIN-кода. К слову, для банковских операций советуют завести отдельную SIM-карту и не сообщать ее номер посторонним лицам.

Также эксперты называли самые популярные схемы мошенников по краже денег с банковских карт.