В Запорожье наркоманы едва не взорвали многоэтажку
В наркопритоне жильцы оставили включенным газ, который наполнил подъезд
В одном из многоэтажных жилых домов Запорожья наркоманы едва не устроили взрыв в квартире в многоэтажки по улице Запорожской. Об этом сообщили местные жители, передает "Depo.Запоріжжя".
Инцидент произошел 28 ноября в Александровском районе города: один из жильцов дома почувствовал на первом этаже едкий запах газа. Мужчина тут же вызвал аварийно-спасательную службу.
По прибытии специалисты выяснили, что запах распространялся из квартиры на первом этаже. К тому моменту в доме уже отключили электричество и газ.
Дверь в квартиру оказалась незапертой. Войдя внутрь, газовщики обнаружили на кухне включенные конфорки газа, а на полу разбросанные использованные шприцы. В тот момент в квартире находилась хозяйка.
Как рассказали жильцы дома, проблемная квартира является наркопритоном. На место происшествия вызвали полицейских.
Напомним, ранее сотрудники отдела противодействия наркопреступности в Одесской области изъяли 40 килограммов наркотиков у 50-летнего жителя Болграда. На чердаке дома полицейские обнаружили помещение, в котором выращивалась конопля.
А запорожские силовики обнаружили наркоплантацию с вооруженной охраной и растяжками, на которой из элитных зерен выращивалась конопля.
Также мы писали о том, как в Одессе СБУ разоблачила канал поставок наркотиков из Европы. Дилера задержали в одном из почтовых отделений города во время получения "товара", который он был намерен сбывать на территории области
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