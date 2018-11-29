В Запорожье не смогли лишить русский язык статуса регионального

Городской совет Запорожья провалил голосование об отмене решения о предоставлении русскому языку в областном центре статуса регионального. Об этом сообщает УНН.

В среду, 28 ноября, депутаты рассмотрели проект решения "Об отмене решений Запорожского городского совета", который предусматривал отмену следующих решений горсовета:

"О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального языка";

"О ретрансляции российских телевизионных каналов в запорожских кабельных сетях";

"О защите прав жителей г. Запорожья на информацию" (2008 года);

"О создании условий для дальнейшего развития русского языка в городе Запорожье"(2007 года);

"О проведении в городе Запорожье совещательного опроса граждан (консультативного референдума) по выявлению воли граждан города Запорожье по предоставлению русскому языку статуса государственного языка наряду с украинским" (2009 года).

Проект решения поддержали 22 депутата, "против" голосовали – 0, не проголосовали – 19. Для принятия решения необходимо было 33 голоса "за", таким образом решение не было принято.

Как сообщалось ранее, депутаты Львовского областного совета на сессионном заседании 18 сентября приняли решение о введении моратория на публичное использование "русскоязычного культурного продукта" на территории области. Кроме этого, запрет на использование русскоязычного культурного продукта поддержали в Житомирской области.

Ранее мы сообщали, что 19 октября депутаты Херсонского городского совета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Стоит добавить, что украинский язык вошел в ТОП-10 наиболее употребляемых в Европе. А еще в тройке лидеров оказались русский, немецкий и французский языки, которые являются наиболее широко употребляемыми среди населения Европы.