Запорожские копы задержали подозреваемого: устроил пожар, чтобы скрыть убийство

Сегодня, 15:02

Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина 1987 года рождения

Автор фото: Сергей Николаев, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Полиция в Запорожской области задержала мужчину, подозреваемого в убийстве отца, который, чтобы скрыть преступление, устроил пожар и сжег тело. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

"15 мая около 16:50 в Шевченковское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что во время тушения пожара в квартире обнаружен труп мужчины 1962 года рождения с телесными повреждениями", – говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – им оказался ранее судимый гражданин 1987 года рождения. Его задержали. Также было установлено, что злоумышленник во время внезапно возникшей ссоры со своим отцом нанес ему множественные удары по голове.

В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. С целью скрыть следы преступления фигурант устроил пожар и скрылся. Открыто уголовное производство по признакам статьи "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Киеве мужчина избил двухлетнего мальчика. Ребенка госпитализировали в реанимацию.

Напомним, в патрульной полиции сообщили о необычном случае, который произошел в столице. 13-летний мальчик вызвал полицию, чтобы спасти младшего брата от издевательств отца.

А в столице мужчина избил 40-летнюю местную жительницу, которую избил и ограбил мужчина, с которым она познакомилась в кафе. Он провожал ее домой, и в парке новый знакомый с кулаками набросился на женщину и отнял деньги и мобильный телефон. 
поджог, убийство, запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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