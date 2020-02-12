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В Запорожье мужчина уснул во время прогулки с собакой: курьезное видео

12 февраля, 00:05

Собака все время охраняла хозяина

/ Фото: Pixabay

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В Запорожье мужчина прославился в сети после того, как вышел погулять со своей собакой. Случайные прохожие сняли интересную картину – мужчина лежит на снегу, а четырехлапый друг его охраняет.

По словам очевидцев, случай произошел в Бородинском микрорайоне Запорожья. Впрочем, поведение хозяина собаки имеет объяснение: по словам автора ролика, мужчина в снегу был пьян.

Неравнодушные граждане также вызвали к спящему запорожцу полицию.

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Пользователи соцсети по видео отмечают, что "сабачку жалко", "не понятно, кто кого выгуливает", а также возмущаются, почему свидетели сражу же не вызвали скорую.

Напомним, во Львове разыскивают собаку, которая покусала уже почти 20 человек. Рыжий пес неожиданно нападает на горожан, а потом убегает.

Ранее "Сегодня" также писали, что в Ивано-Франковской области лабрадор "усыновил" бездомного щенка. Малыша посреди зимы выбросили в канаву рядом с домом, где живут хозяева трехлетнего пса Лео.

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