В Запорожье на активистку напали с ножом: девушка в реанимации

Иллюстрация / Фото: Facebook

В Запорожье полицейские разыскивают злоумышленника, который нанес ножевое ранение активистке и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, информация о происшествии поступила стражам порядка 24 октября 12:20 от медиков – по данным врачей, к ним была доставлена женщина с ножевым ранением.

Полицейские оперативно установили, что в подъезде дома по улице Европейской неизвестный мужчина нанес ножевое ранение женщине 1995 года рождения, и после этого скрылся.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По данным президента Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаля Хамдани, в результате нападения пострадала руководитель общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелика Белова.

"В Запорожье на улице Европейской напали на известную активистку Анжелику Белову. Девушка является руководителем общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" и женой запорожского общественного активиста, лидера организации "Антикоррупционное движение Запорожье" Константина Белова", – рассказал он в своем Facebook.

По его словам, злоумышленник после долгого преследования напал на женщину в подъезде и нанес удар ножом в область сердца. Сейчас пострадавшая находится в реанимации и ее оперируют.

Позже он добавил сообщение, в котором проинформировал, что девушка пришла в себя после операции, а врачи уверены, что она поправится.

Напомним, что прошлым летом в Одессе двое неизвестных избили главу местной организации ВО "Автомайдан" и телеведущего Виталия Устименко.

Но самым громким стало дело херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которую облили серной кислотой возле ее дома. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась в больнице

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