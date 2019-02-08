В Запорожье задержали парня, который обокрал магазин
Молодой парень украл товары прямо из торгового зала
В Запорожье полицейские задержали 18-летнего парня, который совершил кражу в одном из магазинов Коммунарского района города. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, в полицию обратилась администратор магазина. Женщина сообщила, что неизвестный совершил кражу из торгового зала и скрылся. Вскоре копы сумели задержать злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 18-летний житель Мелитополя.
По факту кражи открыто уголовное производство. В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Запорожье ранее судимый мужчина обокрал частный дом. 24-летнего парня задержали сразу после кражи. Подозреваемый проник в частный дом по переулку Модельному и вынес оттуда всю технику.
Также в Николаевской области два злоумышленника обокрали дом местного депутата на Кинбурнской косе, завладев оружием, автомобилем и другими ценностями. Оказалось, что "на подвиги" потянуло супружескую пару, которую депутат нанял для ухода за домашними животными в хозяйстве.
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