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В Запорожье задержали парня, который обокрал магазин

Сегодня, 14:11

Молодой парень украл товары прямо из торгового зала

фото: Pixabay
фото: Pixabay. Фото: Pixabay
В Запорожье задержали парня, который обокрал магазин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2fd/ed6/5c52fded6abbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2fd/ed6/5c52fded6abbd.jpg Запорожье Молодой парень украл товары прямо из торгового зала

В Запорожье полицейские задержали 18-летнего парня, который совершил кражу в одном из магазинов Коммунарского района города. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, в полицию обратилась администратор магазина. Женщина сообщила, что неизвестный совершил кражу из торгового зала и скрылся. Вскоре копы сумели задержать злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 18-летний житель Мелитополя.

По факту кражи открыто уголовное производство. В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Запорожье ранее судимый мужчина обокрал частный дом. 24-летнего парня задержали сразу после кражи. Подозреваемый проник в частный дом по переулку Модельному и вынес оттуда всю технику.

Также в Николаевской области два злоумышленника обокрали дом местного депутата на Кинбурнской косе, завладев оружием, автомобилем и другими ценностями. Оказалось, что "на подвиги" потянуло супружескую пару, которую депутат нанял для ухода за домашними животными в хозяйстве.

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Тег кража

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