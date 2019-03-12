В Запорожье на новый маршрут выпустят вместительные автобусы
Маршрут соединит Павло-Кичкас и 4-й Южный микрорайон
В Запорожье появится новый маршрут общественного транспорта, на который выйдут автобусы большой вместимости. Соответствующий проект решения исполкома был опубликован на сайте городского совета.
Новый маршрут получит номер 29 и соединит улицу Финальную в Заводском микрорайоне с 4-м Южным микрорайоном. Ранее был проведен конкурс, в результате которого определился перевозчик на этот маршрут – его победителем стал "Запорожэлектротранс".
Отметим, по этому направлению будут курсировать автобусы, способные перевозить до 80 пассажиров. В обычном режиме на маршруте будут присутствовать 10 единиц техники.
Напомним, ранее директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров заявлял, что в Киеве в начале 2019 года планируется запуск системы электронного билета. Тестирование системы проходило с 1 ноября 2018 года. По его словам, до конца октября 2019 года можно будет купить как электронный билет, так и обычные билеты, жетоны.
Кроме того, в КГГА также отмечали, что в трамваях, автобусах и троллейбусах будут установлены валидаторы для считывания е-билетов. Всего их будет 1500, по три-пять устройств на салон транспорта в зависимости от его размера.
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