В Запорожье коммунальщики начали весеннюю уборку города
Из запорожских дворов мусор и сухие ветки вывозят грузовиками
В Запорожье сотрудники коммунальных служб с приходом весеннего потепления продолжают заниматься уборкой города.
Как сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета, 7 марта шла уборка улиц в Заводском районе. Коммунальщики уже вывезли 22 тонны сухих веток и 29 тонн мусора и опавших листьев.
В настоящее время специалисты проводят уборку придомовых территорий на улицах Историческая, Фильтровая, Посадочная и Павлокичкасская. Предположительно, работы продлятся до 25 марта.
Ранее мы писали о том, как в курортном Бердянске Запорожской области работники коммунальных служб провели очистку берега от водорослей и мусора. За день было вывезено около 10 кубометров отходов.
Как стало известно, на прошлой неделе из-за смены ветра на берег первого пляжа в Бердянске выбросило много водорослей. Для очистки берега на место привезли несколько единиц спецтехники.
Также к весне активно готовились и в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, где с потеплением начали просыпаться от зимней спячки не только насекомые и звери, но и растения. В частности, землю начинают покрывать белые подснежники.
Также заповедник приготовил новые прелести для посетителей. В частности, в зоопарке планируется поступление экзотических зверей.
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