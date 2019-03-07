В Запорожье коммунальщики начали весеннюю уборку города

Из запорожских дворов мусор и сухие ветки вывозят грузовиками

В Запорожье начали весеннюю уборку дворов и улиц. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

В Запорожье коммунальщики начали весеннюю уборку города //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/14e/c85/5c814ec85cb7f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/14e/c85/5c814ec85cb7f.jpg 2019-03-07T19:05:00+02:00 Запорожье Из запорожских дворов мусор и сухие ветки вывозят грузовиками

В Запорожье сотрудники коммунальных служб с приходом весеннего потепления продолжают заниматься уборкой города.

Как сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета, 7 марта шла уборка улиц в Заводском районе. Коммунальщики уже вывезли 22 тонны сухих веток и 29 тонн мусора и опавших листьев.

В настоящее время специалисты проводят уборку придомовых территорий на улицах Историческая, Фильтровая, Посадочная и Павлокичкасская. Предположительно, работы продлятся до 25 марта.

Ранее мы писали о том, как в курортном Бердянске Запорожской области работники коммунальных служб провели очистку берега от водорослей и мусора. За день было вывезено около 10 кубометров отходов.

Как стало известно, на прошлой неделе из-за смены ветра на берег первого пляжа в Бердянске выбросило много водорослей. Для очистки берега на место привезли несколько единиц спецтехники.

Также к весне активно готовились и в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, где с потеплением начали просыпаться от зимней спячки не только насекомые и звери, но и растения. В частности, землю начинают покрывать белые подснежники.

Также заповедник приготовил новые прелести для посетителей. В частности, в зоопарке планируется поступление экзотических зверей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье коммунальщики начали весеннюю уборку города". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.