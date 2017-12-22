В Запорожье на окна многоэтажки упал старый тополь

Жильцы дома опасаются других деревьев, стоящих под их окнами

На один из многоэтажных домов Запорожья рухнул старый тополь, который повредил окна и балконы, а жильцы опасаются, что вслед за первым деревом им может грозить падение и других тополей, растущих под окнами.

Между тем, коммунальщики отказываются срезать потенциально опасные деревья.

"Наклонилось, каждый раз, конечно, переживаем, что упадет дерево, разобьет нам и балкон, и крышу. Пострадаем", – пожаловалась одна из жильцов этого дома Татьяна Грачова.

Другие жители пожаловались, что ветви деревьев еще и заслоняют солнечный свет.

"Все закрыто, окно, солнце вот сколько тут идет по небосводу, не попадает сюда ничего абсолютно", – говорит Елена Неделина.

При этом таких деревьев вокруг дома почти три десятка, и почти все они – аварийные и могут упасть.

"У меня был такой случай, что дерево прямо упало в квартиру, разбило стекло и у меня полдерева стояло прямо в квартире", – пожаловалась Наталья Ляшевская.

Другой местный житель, Николай Недвига, считает, что "кто-то должен быть ответственным за это дело, за что мы тогда платим кому платим, за что мы немалые деньги с каждым годом за обслуживание дома".

Как заявила представитель коммунального предприятия Анна Бабина, аварийным деревьям нужно либо подрезать крону, либо вообще их спилить, но решение должна принимать мэрия.

"Такие работы мы выполнять не можем, потому что в план текущего ремонта они не входят", – подчеркнула она.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе в центре Запорожья старый тополь упал на многоэтажку и наделал немало бед.

Авария была ликвидирована сотрудниками ГСЧС, но подобных деревьев по городу осталось еще очень много.

Ранее в Киеве сильный ветер повалил дерево возле областной больницы, заблокировав движение по четырехполосному шоссе.