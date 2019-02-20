В Запорожье на вокзале задержали мужчину с оружием
Копы выяснили, что задержанный уже неоднократно попадался на хранении оружия
В Запорожье патрульные задержали на вокзале вооруженного мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области.
Как стало известно, ночью 20 февраля полицейские во время патрулирования на проспекте Соборном заметили подозрительного мужчину, который, заметив копов, начал нервничать и менять направление движения.
Мужчину остановили и подвергли поверхностной проверке, в ходе которой у 46-летнего местного жителя обнаружили пистолет. После этого задержанного проверили по базам данных и выяснили, что он неоднократно привлекался за хранение оружия.
По факту происшествия открыто уголовное производство. На месте работали следователи Коммунарского отделения полиции.
Напомним, не так давно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли продажу мощной взрывчатки – пластида.
Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области.
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