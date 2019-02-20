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В Запорожье на вокзале задержали мужчину с оружием

Сегодня, 14:50

Копы выяснили, что задержанный уже неоднократно попадался на хранении оружия

На вокзале в Запорожье задержали мужчину с оружием
На вокзале в Запорожье задержали мужчину с оружием. Фото: Нацполиция
В Запорожье на вокзале задержали мужчину с оружием //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d4b/8e7/5c6d4b8e7b7ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d4b/8e7/5c6d4b8e7b7ff.jpg Запорожье Копы выяснили, что задержанный уже неоднократно попадался на хранении оружия

В Запорожье патрульные задержали на вокзале вооруженного мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области.

Как стало известно, ночью 20 февраля полицейские во время патрулирования на проспекте Соборном заметили подозрительного мужчину, который, заметив копов, начал нервничать и менять направление движения.

Мужчину остановили и подвергли поверхностной проверке, в ходе которой у 46-летнего местного жителя обнаружили пистолет. После этого задержанного проверили по базам данных и выяснили, что он неоднократно привлекался за хранение оружия.

По факту происшествия открыто уголовное производство. На месте работали следователи Коммунарского отделения полиции.

Напомним, не так давно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли продажу мощной взрывчатки – пластида.

Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области. 

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Тег оружие, Запорожье, пистолет

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