В Запорожье на взятке попался офицер ВСУ
Сотрудник Военной службы правопорядка вымогал взятку с провинившегося офицера
В Запорожье на получении взятки был задержан офицер отделения территориального управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.
Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона, лейтенант требовал две тысячи гривен с командира роты материального обеспечения воинской части.
Взяточник вымогал деньги, обещая провинившемуся, что того не привлекут к дисциплинарной ответственности по результатам служебной проверки.
Напомним, ранее в Запорожье на взятке попался начальник одного из отделов "Запорожского государственного авиационного ремонтного завода "МиГремонт", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Чиновник требовал от директора частного предприятия "откат" за беспрепятственное заключение договоров на поставку продукции заводу в размере 10% от суммы договора.
Также сообщалось, что в Харькове на получении очередного "транша" взятки в размере 80 тысяч гривен была задержана главный налоговый инспектор Государственной фискальной службы. Кроме того, мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.
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