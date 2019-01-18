В Запорожье на взятке попался офицер ВСУ

Сотрудник Военной службы правопорядка вымогал взятку с провинившегося офицера

Военного-взяточника задержали в Запорожье. Фото: Военная прокуратура Южного региона

В Запорожье на взятке попался офицер ВСУ https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1a2/911/5c41a29117a84.png https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1a2/911/5c41a29117a84.png 2019-01-18T12:26:00+02:00 Запорожье Сотрудник Военной службы правопорядка вымогал взятку с провинившегося офицера

В Запорожье на получении взятки был задержан офицер отделения территориального управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона, лейтенант требовал две тысячи гривен с командира роты материального обеспечения воинской части.

Взяточник вымогал деньги, обещая провинившемуся, что того не привлекут к дисциплинарной ответственности по результатам служебной проверки.

Напомним, ранее в Запорожье на взятке попался начальник одного из отделов "Запорожского государственного авиационного ремонтного завода "МиГремонт", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Чиновник требовал от директора частного предприятия "откат" за беспрепятственное заключение договоров на поставку продукции заводу в размере 10% от суммы договора.

Также сообщалось, что в Харькове на получении очередного "транша" взятки в размере 80 тысяч гривен была задержана главный налоговый инспектор Государственной фискальной службы. Кроме того, мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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