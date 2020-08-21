В Запорожье на взятке попался врач: обещал "отмазать" от армии

Свои "услуги" медик оценил в 700 долларов

В Запорожье разоблачили медика, который требовал деньги за выдачу справки о непригодности к воинской службе.

Уголовное производство было открыто управлением Службы безопасности Украины, сообщили на официальном сайте областной полиции.

Врача задержали после получения части взятки в 200 долларов, а в целом свои "услуги" медик оценил в 700 долларов. Эти деньги он требовал за составление заключения о заболевании, которое станет поводом для признания негодности человека к срочной воинской службе.

Фигуранту уже сообщили о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды, ему грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.

В Киеве полиция задержала на взятке двух сотрудников Подольской районной государственной администрации, которые помогали владельцу незаконной застройки избежать наказания. За это они требовали от коммерсанта крупную сумму.

Ранее в Киеве на взятке в 200 тысяч гривен поймали инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации.

Тем временем под Киевом чиновники двух сел разворовали на ремонте дорог 500 тысяч гривен.

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