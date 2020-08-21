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В Запорожье на взятке попался врач: обещал "отмазать" от армии

21 августа, 13:22

Руслан Ровик Руслан Ровик

Свои "услуги" медик оценил в 700 долларов

В Запорожье разоблачили медика, который требовал деньги за выдачу справки о непригодности к воинской службе.

Уголовное производство было открыто управлением Службы безопасности Украины, сообщили на официальном сайте областной полиции.

Врача задержали после получения части взятки в 200 долларов, а в целом свои "услуги" медик оценил в 700 долларов. Эти деньги он требовал за составление заключения о заболевании, которое станет поводом для признания негодности человека к срочной воинской службе.

Фигуранту уже сообщили о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды, ему грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.

В Киеве полиция задержала на взятке двух сотрудников Подольской районной государственной администрации, которые помогали владельцу незаконной застройки избежать наказания. За это они требовали от коммерсанта крупную сумму.

Ранее в Киеве на взятке в 200 тысяч гривен поймали инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации.

Тем временем под Киевом чиновники двух сел разворовали на ремонте дорог 500 тысяч гривен.

Кроме того, смотрите о взятках в кругах столичных чиновников:

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взятка Запорожье справка ВСУ медик

Источник: Сегодня

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