Во Львове ночью пылал ресторан

В ночь на 27 июля во Львове горел ресторан "Хутирець". Около 1:51 к спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Боднарская, 4, в одноэтажном деревянном здании с мансардой, площадью 300 кв.м.

"Огонь быстро распространился деревянными конструктивными элементами здания. Сложность тушения заключалась в том, что пламя распространялось между пустотами покрытия. Спасателям пришлось снимать металлическую кровлю с крыши чтобы, ликвидировать горение в полостях", – сообщают в ГСЧС.

Пожар вызвал плотное задымление, поэтому пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Ликвидировали пожар в 2:41. Огнем уничтожено мансардное помещение на площади 100 квадратных метров и перекрытия между первым этажом и мансардой на площади 70 квадратов.

К ликвидации пожара привлекли 28 спасателей и шесть единиц спецтехники. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, в конце апреля возле Львова тушили мощный пожар на СТО. В результате полностью сгорели автобус, иномарка, а также помещение общей площадью около 90 квадратов.

Ранее во Львове горело недействующее помещение предприятия "Львовский инструментальный завод", что на улице Замарстыновской.

Кроме этого, мы писали, во Львове горело одно из зданий завода, принадлежащее заводу "Электрон".