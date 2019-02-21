В Запорожье начали устанавливать "европейские" мусорные баки

Замена мусорных баков идет во всех районах города

В Запорожье начали устанавливать "европейские" мусорные баки 2019-02-21T11:26:23+02:00 Запорожье Замена мусорных баков идет во всех районах города









В Запорожье идет замена старых мусорных баков на новые металлические контейнеры европейского образца. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Так, 20 февраля рабочие устанавливали новые контейнеры во дворах по улице Независимой Украины. В ближайшее время в Вознесеновском районе планируется установить еще 200 новых контейнеров.

Кроме того, по словам коммунальщиков, новые оцинкованные контейнеры – прочные, долговечные, они не сгорают и не лопаются.

Всего рабочие установили уже более 1000 оцинкованных баков еврообразца во всех районах города. Работы продолжаются.

Напомним, ранее в Запорожье жильцы одной из жилых многоэтажек пожаловались на то, что страдают из-за грязи и смрада от мусорной свалки, которая возникла прямо под их окнами.

Люди неоднократно просили убрать отходы, но коммунальщики заявили, что это не их территория и сделать они ничего не могут. Мусорные горы начали возникать еще осенью, когда отходы появились на горах опавшей листвы.

Также мы писали о том, что в Черкассах начали переделывать опавшие листья в компост. Для этого в парках города установили специальные контейнеры, в которых органический мусор превращается в удобрение. Кроме того, ранее сайт "Сегодня" писал, почему нельзя сжигать опавшие листья.

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