В Запорожье неоднократно судимый рецидивист обокрал магазин

Злоумышленник открыто похитил имущество из торгового зала

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Запорожье неоднократно судимый рецидивист обокрал магазин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/815/f45/5c5815f45e194.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/815/f45/5c5815f45e194.jpg 2019-02-21T14:24:00+02:00 Запорожье Злоумышленник открыто похитил имущество из торгового зала

В Запорожье полицейские оперативно задержали злоумышленника, который обокрал магазин. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Так, 20 февраля полицейские получили сообщение от администратора одного из магазинов Коммунарского района, который заявил, что неизвестный открыто похитил имущество торгового заведения.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 49-летний неоднократно судимый местный житель.

По факту кражи открыто уголовное производство. Задержанному грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время его проверят на причастность к совершению аналогичных краж на территории города.

Ранее мы писали, что в Одесской области "охотник за металлом" едва не оставил без воды целый райцентр, пытаясь украсть водопроводную трубу возле города Рени. Для этой цели мужчина по ночам копал траншею, чтобы вырезать часть трубы и сдать ее в соответствующий пункт приема.

А в Херсонской области с "охотником за металлом" произошла трагедия – 23-летний мужчина подорвался на старом снаряде, который пытался распилить во дворе своего дома. Полицейские выяснили, что мужчина нашел несколько снарядов калибра 152 мм, которые собирался разобрать на металлолом.

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