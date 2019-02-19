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В Виннице мошенник выманил у пенсионера 75 тысяч гривен "на операцию зятю"

Сегодня, 13:40

Преступнику грозит до трех лет ограничение свободы

Фото: Pixabay
В Виннице мошенник выманил у пенсионера 75 тысяч гривен "на операцию зятю" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be4/cd3/5c6be4cd38e1c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be4/cd3/5c6be4cd38e1c.jpg Другие регионы Преступнику грозит до трех лет ограничение свободы

В Виннице мошенник выманил у пожилого мужчины 75 тысяч гривен якобы на лечение зятя, пишет пресс-служба Нацполиции области.

80-летний винничанин обратился в полицию с заявлением, что злоумышленник пользуясь доверием выманил у него все сбережения.

"Неизвестный мужчина позвонил к потерпевшему и сообщил, что его зять попал в ДТП. Он в тяжелом состоянии находится в реанимации и немедленно нуждается в операционном вмешательстве. Чтобы спасти жизнь и вылечить родственника, пожилой мужчина отдал все сбережения незнакомцу, который в указанное время пришел к нему домой. Когда вернулись домой родные, выяснилось, что пенсионера обманули", – рассказывают в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество). За содеянное виновнику грозит ограничение свободы до трех лет.

Напомним, ранее в Киеве пятеро мошенников под предлогом участия в акции похитили у пенсионерки 6 тысяч 640 долларов и 13 тысяч грн.Злоумышленники подошли к бабушке прямо на улице.

Кроме этого, мы писали, что телефонный мошенник обобрал жителя Тернопольской области почти на 10 тыс. гривен.К потерпевшему позвонил неизвестный, который представился банкиром, и убедил, что тот задолжал крупную сумму денег.

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Тег кража, Винница, мошенник, обман, дедушка, телефонные мошенники

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