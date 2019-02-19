В Виннице мошенник выманил у пенсионера 75 тысяч гривен "на операцию зятю"
Преступнику грозит до трех лет ограничение свободы
В Виннице мошенник выманил у пожилого мужчины 75 тысяч гривен якобы на лечение зятя, пишет пресс-служба Нацполиции области.
80-летний винничанин обратился в полицию с заявлением, что злоумышленник пользуясь доверием выманил у него все сбережения.
"Неизвестный мужчина позвонил к потерпевшему и сообщил, что его зять попал в ДТП. Он в тяжелом состоянии находится в реанимации и немедленно нуждается в операционном вмешательстве. Чтобы спасти жизнь и вылечить родственника, пожилой мужчина отдал все сбережения незнакомцу, который в указанное время пришел к нему домой. Когда вернулись домой родные, выяснилось, что пенсионера обманули", – рассказывают в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество). За содеянное виновнику грозит ограничение свободы до трех лет.
Напомним, ранее в Киеве пятеро мошенников под предлогом участия в акции похитили у пенсионерки 6 тысяч 640 долларов и 13 тысяч грн.Злоумышленники подошли к бабушке прямо на улице.
Кроме этого, мы писали, что телефонный мошенник обобрал жителя Тернопольской области почти на 10 тыс. гривен.К потерпевшему позвонил неизвестный, который представился банкиром, и убедил, что тот задолжал крупную сумму денег.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Виннице мошенник выманил у пенсионера 75 тысяч гривен "на операцию зятю"". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мошенник обманул бизнесмена из Днепра на 1,5 млн грн
В настоящее время полицейские выясняют, сколько людей пострадало от рук мошенника
В Донецкой области женщина обманула пенсионера-переселенца на 50 тысяч гривен
Мошеннице грозит до трех лет лишения свободы