В Запорожье ночью сожгли припаркованный автомобиль
Злоумышленник положил тряпку с горючим веществом на колесо и поджег
В ночь на 13 февраля в Запорожье злоумышленник поджег автомобиль, принадлежащий местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
Получив сообщение о возгорании машины на проспекте Соборном, копы выехали на место преступления, и вскоре, в ходе опроса свидетелей, установили, что к поджогу мог быть причастен 55-летний мужчина.
Как выяснилось, злоумышленник положил тряпку с горючим веществом на колесо припаркованного автомобиля и поджег. На место происшествия вызвали следователей, которые выясняли все обстоятельства инцидента.
Напомним, недавно в Днепре трое неизвестных разбили витрину в магазине дорогой одежды и бросили внутрь горючую смесь. Также мы сообщали, что в Днепре ночью сгорела иномарка. Очевидцы считают, что причиной случившегося стал поджог.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье ночью сожгли припаркованный автомобиль". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"