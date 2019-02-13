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В Запорожье ночью сожгли припаркованный автомобиль

Сегодня, 15:38

Злоумышленник положил тряпку с горючим веществом на колесо и поджег

Иллюстрация
Иллюстрация.
В Запорожье ночью сожгли припаркованный автомобиль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b52/fa0/5c4b52fa03f75.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b52/fa0/5c4b52fa03f75.jpg Запорожье Злоумышленник положил тряпку с горючим веществом на колесо и поджег

В ночь на 13 февраля в Запорожье злоумышленник поджег автомобиль, принадлежащий местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Получив сообщение о возгорании машины на проспекте Соборном, копы выехали на место преступления, и вскоре, в ходе опроса свидетелей, установили, что к поджогу мог быть причастен 55-летний мужчина.

Как выяснилось, злоумышленник положил тряпку с горючим веществом на колесо припаркованного автомобиля и поджег. На место происшествия вызвали следователей, которые выясняли все обстоятельства инцидента.

Напомним, недавно в Днепре трое неизвестных разбили витрину в магазине дорогой одежды и бросили внутрь горючую смесь. Также мы сообщали, что в Днепре ночью сгорела иномарка. Очевидцы считают, что причиной случившегося стал поджог.

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Тег поджог, Запорожье, поджигатель

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