В Запорожье ночью сожгли припаркованный автомобиль

Злоумышленник положил тряпку с горючим веществом на колесо и поджег

Иллюстрация.

В Запорожье ночью сожгли припаркованный автомобиль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b52/fa0/5c4b52fa03f75.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b52/fa0/5c4b52fa03f75.jpg 2019-02-13T15:38:00+02:00 Запорожье Злоумышленник положил тряпку с горючим веществом на колесо и поджег

В ночь на 13 февраля в Запорожье злоумышленник поджег автомобиль, принадлежащий местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Получив сообщение о возгорании машины на проспекте Соборном, копы выехали на место преступления, и вскоре, в ходе опроса свидетелей, установили, что к поджогу мог быть причастен 55-летний мужчина.

Как выяснилось, злоумышленник положил тряпку с горючим веществом на колесо припаркованного автомобиля и поджег. На место происшествия вызвали следователей, которые выясняли все обстоятельства инцидента.







Напомним, недавно в Днепре трое неизвестных разбили витрину в магазине дорогой одежды и бросили внутрь горючую смесь. Также мы сообщали, что в Днепре ночью сгорела иномарка. Очевидцы считают, что причиной случившегося стал поджог.

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