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В Запорожье опознали солдата ВСУ, погибшего в Иловайском котле

Сегодня, 12:00

Спустя более четырех лет после гибели бойца его останки сумели опознать

В Запорожье опознали бойца ВСУ, который погиб в Иловайском котле
В Запорожье опознали бойца ВСУ, который погиб в Иловайском котле. Фото: пресс-служба Запорожской ОГА
В Запорожье опознали солдата ВСУ, погибшего в Иловайском котле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f94/607/5c7f9460735f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f94/607/5c7f9460735f8.jpg Запорожье Спустя более четырех лет после гибели бойца его останки сумели опознать

В Запорожье благодаря нескольким экспертизам ДНК удалось опознать бойца ВСУ, который погиб в Иловайском котле в августе 2014 года и был захоронен на Кушугумском кладбище, сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА.

20-летний уроженец города Чугуев Харьковской области Роман Дейнека был наводчиком самоходной артиллерийской установки и погиб во время артиллерийского обстрела, когда его бригада пыталась вырваться из окружения.

6 марта была проведена эксгумация останков военнослужащего, похороненного, как неизвестный защитник Украины. Установить родственников погибшего удалось после проведения нескольких ДНК-экспертиз.

Планируется, что 7 марта с военным попрощаются сослуживцы, на месте дислокации 92-й бригады, после чего останки Романа Дейнеки будут захоронены в его родном городе.

Напомним, что Иловайская трагедия произошла в 2014 году - в период с 24 по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области. Согласно расследованию военной прокуратуры Украины, Россия убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".

В то же время начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Алексей Ноздрачев рассказывал, что Россия также понесла немалые потери в боях за Иловайск. По его словам, в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.

Напомним, 14 августа 2017 года в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передано информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска).

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Тег Донбасс, Запорожье, ДНК, харьковская область, экспертиза, иловайск, погибшие в зоне АТО

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