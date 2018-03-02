В Запорожье отмечен рост кишечных инфекций

Сегодня, 19:11

Каждый третий заболевший – ребенок

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com

В Запорожье за прошедшую неделю был зарегистрирован 19-процентный рост числа заболевших острыми кишечными инфекциями.

Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

Всего за этот период было зарегистрировано 69 случаев, 25 из которых – у детей.

При этом среди организованных детских коллективов, в школах и детсадах, было отмечено 9 случаев кишечной инфекции.

"В 84% случаев факторами передачи острых кишечных инфекций стали продукты питания", – отмечают медики.

При этом лишь в 7 случаях отравление произошло из-за некачественных продуктов со стихийных рынков. 

Напомним, ранее запорожские врачи отмечали небывалую заболеваемость корью – за последние дни число инфицированных в Запорожье достигло отметки в 185 человек.

Также вспышка кори была зарегистрирована и в пригородах Запорожья – Малокатериновке и  Балабино.

А недавно на Прикарпатье медики зарегистрировали вспышку опасного инфекционного заболевания – в Верховинском районе корью заболели десять учеников.
Запорожье, инфекция, болезнь

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Источник:

"Сегодня"

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