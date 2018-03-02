В Запорожье отмечен рост кишечных инфекций
Каждый третий заболевший – ребенок
В Запорожье за прошедшую неделю был зарегистрирован 19-процентный рост числа заболевших острыми кишечными инфекциями.
Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.
Всего за этот период было зарегистрировано 69 случаев, 25 из которых – у детей.
При этом среди организованных детских коллективов, в школах и детсадах, было отмечено 9 случаев кишечной инфекции.
"В 84% случаев факторами передачи острых кишечных инфекций стали продукты питания", – отмечают медики.
При этом лишь в 7 случаях отравление произошло из-за некачественных продуктов со стихийных рынков.
Напомним, ранее запорожские врачи отмечали небывалую заболеваемость корью – за последние дни число инфицированных в Запорожье достигло отметки в 185 человек.
Также вспышка кори была зарегистрирована и в пригородах Запорожья – Малокатериновке и Балабино.
А недавно на Прикарпатье медики зарегистрировали вспышку опасного инфекционного заболевания – в Верховинском районе корью заболели десять учеников.
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