Клиническая смерть ученика в Запорожье: появились новые подробности (видео)

В Запорожье в школе, где 16-летний мальчик пережил клиническую смерть, говорят, что ученик был здоров. В справках о медобследовании не указаны какие-либо болезни.

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Об этом узнали журналисты "Сегодня".

Инцидент случился на перемене перед уроком физкультуры. Одиннадцатиклассник Саша упал в обморок сразу после того, как зашел в раздевалку. Напуганные одноклассники сразу позвали учителя и школьную медсестру.

Учитель физкультуры был рядом, поэтому сразу начал делать Саше массаж сердца. За несколько секунд прибежала и медик.

Видео: Сегодня

Парень в себя не приходил, но несколько раз начинал дышать. Спасать его приехали две бригады скорой помощи, врачи сказали – клиническая смерть. Около часа реанимировали в школе, затем доставили в областную детскую больницу.

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Сейчас парень в реанимации, состояние тяжелое. Причину остановки сердца пока не выяснили. Однако уже исключили подозрение на врожденные пороки сердца, инфаркт и отравления.

Учителя говорят, что перегрузок в обучении у старшеклассника не было.

"Учится так как все, очень сейчас старался, потому что у них ВНО. Я в этом классе преподаю алгебру. На вчерашний день они в школе учились третий день и перегруза не было", – сказала директор школы Оксана Кириченко.

Пока Саша находится в медикаментозном сне. Когда проснется, врачам будет легче выяснить, почему с ним это произошло.

Напомним, ранее в Черновицкой области на уроке физкультуры у восьмиклассника остановилось сердце.

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