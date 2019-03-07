В Запорожье патрульные задержали автовора
Мужчина воровал аккумуляторы из припаркованных автомобилей
В Запорожье сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже аккумуляторов из припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в ночь на 7 марта, когда полицейские во время патрулирования на улице Кияшко заметили подозрительного мужчину, который, заметив копов, попытался сбежать.
В руках у подозрительного человека была сумка, в которой позже обнаружились два автомобильных аккумулятора. При этом сам задержанный не мог объяснить, откуда они у него взялись.
При обследовании близлежащей территории патрульные обнаружили во дворе две машины с открытым капотом, в которых отсутствовали аккумуляторы. Владельцы авто подтвердили, что из их автомобилей действительно была совершена кража. На место происшествия вызвали следователей, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее в Киеве украли колеса нескольких иномарок. Пропажу колес владельцы машин обнаружили утром. Также мы писали о том, что в Киеве задержали опытных автоворов, кравших детали автомобилей BMW. Преступники снимали с машин зеркала и ценные детали. Награбленное воры отдавали человеку, который платил им за зеркала от BMW X5 по 300 грн за пару.
А в Одессе полицейские задержали злоумышленника, который похищал с автомобилей боковые зеркала и оставлял владельцам машины записку с номером телефона, по которому сообщал условия возврата имущества.
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