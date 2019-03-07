В Запорожье патрульные задержали автовора

Мужчина воровал аккумуляторы из припаркованных автомобилей

В Запорожье копы задержали с поличным автовора. Фото: Нацполиция

В Запорожье патрульные задержали автовора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/121/327/5c81213270d12.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/121/327/5c81213270d12.png 2019-03-07T16:17:24+02:00 Запорожье Мужчина воровал аккумуляторы из припаркованных автомобилей

В Запорожье сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже аккумуляторов из припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 7 марта, когда полицейские во время патрулирования на улице Кияшко заметили подозрительного мужчину, который, заметив копов, попытался сбежать.

В руках у подозрительного человека была сумка, в которой позже обнаружились два автомобильных аккумулятора. При этом сам задержанный не мог объяснить, откуда они у него взялись.

При обследовании близлежащей территории патрульные обнаружили во дворе две машины с открытым капотом, в которых отсутствовали аккумуляторы. Владельцы авто подтвердили, что из их автомобилей действительно была совершена кража. На место происшествия вызвали следователей, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в Киеве украли колеса нескольких иномарок. Пропажу колес владельцы машин обнаружили утром. Также мы писали о том, что в Киеве задержали опытных автоворов, кравших детали автомобилей BMW. Преступники снимали с машин зеркала и ценные детали. Награбленное воры отдавали человеку, который платил им за зеркала от BMW X5 по 300 грн за пару.

А в Одессе полицейские задержали злоумышленника, который похищал с автомобилей боковые зеркала и оставлял владельцам машины записку с номером телефона, по которому сообщал условия возврата имущества.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье патрульные задержали автовора". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.