В Запорожье полицейские задержали наркоторговца с оружием и боеприпасами

Сегодня, 18:46

Мужчина, как выяснили полицейские, был ранее судим


Фото: ГУНП в Запорожской области

Фото: ГУНП в Запорожской области

Фото: ГУНП в Запорожской области

В Запорожье правоохранители задержали наркоторговца, у которого нашли оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

У мужчины полицейские изъяли психотропное вещество (по предварительным данным, "метамфетамин"), автомат "АКС-74", 32 патрона различных калибров, шесть пистолетов различных калибров со следами переделки, гранаты "Ф-1", взрыватель, штык-нож, три ножа и запчасти к оружию.

Как выяснилось, ранее судимый мужчина хранил наркотики с целью последующего сбыта. В действиях злоумышленника усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Торецке Донецкой области у женщины-сутенера нашли наркотики и боеприпасы:.

А перед этим на украинско-польской границе был задержан гражданин Румынии, который пытался ввезти в Украину 7,8 кг экстази.
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