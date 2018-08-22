В Запорожье полицейские задержали наркоторговца с оружием и боеприпасами

В Запорожье правоохранители задержали наркоторговца, у которого нашли оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

У мужчины полицейские изъяли психотропное вещество (по предварительным данным, "метамфетамин"), автомат "АКС-74", 32 патрона различных калибров, шесть пистолетов различных калибров со следами переделки, гранаты "Ф-1", взрыватель, штык-нож, три ножа и запчасти к оружию.

Как выяснилось, ранее судимый мужчина хранил наркотики с целью последующего сбыта. В действиях злоумышленника усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Торецке Донецкой области у женщины-сутенера нашли наркотики и боеприпасы:.

А перед этим на украинско-польской границе был задержан гражданин Румынии, который пытался ввезти в Украину 7,8 кг экстази.