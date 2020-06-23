В Запорожье пошел на поправку мальчик, на которого с ножом напал отец

В Запорожье двухлетнего мальчика, на которого с ножом напал родной отец, выписали из реанимационного отделения в обычную палату. Кирилл, по словам врачей, идет на поправку. Об этом в Facebook сообщают волонтеры.

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"Малыш, которого родной отец (покойный) порезал ножом, чувствует себя отлично! Кирилл пошел на поправку, уже разговаривает, улыбается, передает всем огромный привет", – говорится в сообщении.

Отметим, что двухлетнего Кирилла в больницу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, жуткий инцидент произошел ночью 16 июня в Новониколаевском районе Запорожской области. Пьяный мужчина во время ссоры с женой несколько раз ударил ножом их двухлетнего сына. Объяснить причины своего поступка копам задержанный не смог.

Спустя несколько дней горе-отца нашли мертвым в CИЗО. Сначала в сети появилась информация о том, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

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Но в СИЗО эту версию опровергают. По словам начальника Вольнянского изолятора временного содержания Виктора Овдиенко, 46-летнего арестанта в учреждение доставили с многочисленными ссадинами и ушибами. В изоляторе ему стало плохо и начались судороги. Мужчину пытались реанимировать, но он умер.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, как можно защитить ребенка от жестоких родителей:

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