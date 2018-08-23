В Запорожье появился новый вид телефонного мошенничества: преступники представляются прокурором области и вымогают деньги у горожан. Как сообщает прокуратура области, звонят, в основном, руководителям предприятий и государственных структур и требуют перевода денег "в благотворительных целях".

По данному факту прокуратура начала уголовное производство по ч. 2 ст. 189 УК Украины. Досудебное расследование проводит следственный отдел прокуратуры области. Преступникам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, во Львовской области будут судить мошенника, который представлялся работником полиции и выманивал у людей деньги. Мужчина наживался в основном на пожилых людях. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.190 (мошенничество) и ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) УКУ.

Кроме того, недавно мы писали, какие схемы чаще всего выбирают мошенники.