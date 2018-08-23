В Запорожье появился новый вид телефонного мошенничества

Сегодня, 12:10

Злоумышленники представляются прокурором и вымогают деньги у граждан

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Запорожье появился новый вид телефонного мошенничества: преступники представляются прокурором области и вымогают деньги у горожан. Как сообщает прокуратура области, звонят, в основном, руководителям предприятий и государственных структур и требуют перевода денег "в благотворительных целях".

По данному факту прокуратура начала уголовное производство по ч. 2 ст. 189 УК Украины. Досудебное расследование проводит следственный отдел прокуратуры области. Преступникам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, во Львовской области будут судить мошенника, который представлялся работником полиции и выманивал у людей деньги. Мужчина наживался в основном на пожилых людях. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.190 (мошенничество) и ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) УКУ. 

Кроме того, недавно мы писали, какие схемы чаще всего выбирают мошенники
мошенничество, Запорожье, прокурор, вымогательство, телефонные мошенники

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье появился новый вид телефонного мошенничества". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве мужчина инсценировал ограбление, чтобы присвоить 200 тысяч

21 Августа, 15:54

Обман не удался: киевлянину грозит до двух лет лишения свободы

Украина

В Украине орудуют психологи-аферисты: как не стать жертвой

21 Августа, 08:08

Бесплатный тест может обернуться серьезными проблемами
Загрузка...

Происшествия и криминал

Фото: архив

В Харьковской области задержали мошенницу при попытке въезда из РФ

19 Августа, 15:25

Женщина ехала из России пассажиром автомобиля Renault

Происшествия

В Киеве ликвидировали банду "экстрасенсов"

17 Августа, 22:12

Под предлогом проведения "магических ритуалов" члены группы от имени победительницы одного из телевизионных проектов обманывали граждан
Загрузка...