Житель Львова, представляясь полицейским, нажил капитал на наивных пенсионерах

Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет

Во Львовской области будут судить злоумышленника, который представлялся работником полиции и выманивал у людей деньги.

"В октябре 2017 года в в полицию обратилась 87-летняя местная жительница города Стрый с просьбой разыскать незнакомца, который завладел ее сбережениями в сумме 1500 долларов", – сообщают в полиции.

По словам женщины, к ней на стационарный телефон позвонил незнакомец, представившийся полицейским и сообщил, что ее внук попал в ДТП, и для того, чтобы "уладить дело", нужны деньги. Женщина поверила мошеннику и передала ему все свои сбережения.

С похожими заявлениями в в полицию Стрыйского района обратились еще пятеро пожилых людей.

Правоохранители установили личность злоумышленника – ранее судимого 36-летнего жителя Львова. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.190 (мошенничество) и ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – лишение свободы на срок до трех лет. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

"Если вам позвонили и сообщили, что ваш родственник или знакомый совершил ДТП, или какое-то уголовное преступление, не передавайте незнакомцам личные данные. Ставьте дополнительные вопросы, сообщите, что нужно время, чтобы занять деньги. Найдите возможность связаться с человеком, у которого вроде бы возникли неприятности. Конечно же, сообщите о случившемся в полицию – это поможет пресечь преступную деятельность аферистов. И ни в коем случае не передавайте и не перечисляйте средства мошенникам", – предупреждают полицейские.

Напомним, недавно мы писали, какие схемы чаще всего выбирают мошенники.

Также сообщалось, что мошенники выдают себя за других людей, чтобы обмануть пенсионеров.

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