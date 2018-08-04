Житель Львова, представляясь полицейским, нажил капитал на наивных пенсионерах

Сегодня, 03:00

Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет

Злоумышленнику &quot;светит&quot; тюрьма. Фото: gx.net.ua
Злоумышленнику "светит" тюрьма. Фото: gx.net.ua

Во Львовской области будут судить злоумышленника, который представлялся работником полиции и выманивал у людей деньги.

"В октябре 2017 года в в полицию обратилась 87-летняя местная жительница города Стрый с просьбой разыскать незнакомца, который завладел ее сбережениями в сумме 1500 долларов", – сообщают в полиции.

По словам женщины, к ней на стационарный телефон позвонил незнакомец, представившийся полицейским и сообщил, что ее внук попал в ДТП, и для того, чтобы "уладить дело", нужны деньги. Женщина поверила мошеннику и передала ему все свои сбережения.

С похожими заявлениями в в полицию Стрыйского района обратились еще пятеро пожилых людей.

Правоохранители установили личность злоумышленника – ранее судимого 36-летнего жителя Львова. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.190 (мошенничество) и ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – лишение свободы на срок до трех лет. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

"Если вам позвонили и сообщили, что ваш родственник или знакомый совершил ДТП, или какое-то уголовное преступление, не передавайте незнакомцам личные данные. Ставьте дополнительные вопросы, сообщите, что нужно время, чтобы занять деньги. Найдите возможность связаться с человеком, у которого вроде бы возникли неприятности. Конечно же, сообщите о случившемся в полицию – это поможет пресечь преступную деятельность аферистов. И ни в коем случае не передавайте и не перечисляйте средства мошенникам", – предупреждают полицейские.

Напомним, недавно мы писали, какие схемы чаще всего выбирают мошенники.

Также сообщалось, что мошенники выдают себя за других людей, чтобы обмануть пенсионеров.

Также читайте, как украинцев обманывают при аренде техники.
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"Сегодня"

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