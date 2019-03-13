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В Запорожье предложили установить камеры наблюдения на мостах через Днепр

Сегодня, 15:46

Петиция с предложением установить камеры появилось на сайте электронных петиций

В Запорожье на мостах Преображенского предложили установить камеры наблюдения
В Запорожье на мостах Преображенского предложили установить камеры наблюдения. Фото: Первый запорожский
В Запорожье предложили установить камеры наблюдения на мостах через Днепр //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/904/cc7/5c8904cc7facb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/904/cc7/5c8904cc7facb.jpg Запорожье Петиция с предложением установить камеры появилось на сайте электронных петиций

Жители Запорожья предложили властям города установить на въездах на мосты Преображенского камеры видеонаблюдения, чтобы решить транспортный вопрос. Соответствующее предложение появилось на сайте электронных петиций Запорожского горсовета.

По словам автора предложения, повороты на мосты являются местами с большой концентрацией ДТП. Кроме того, установка камер поможет дисциплинировать водителей, которые часто ездят по встречным полосам, либо в рядах для общественного транспорта, образуя аварийные ситуации.

Отметим, для рассмотрения петиции депутатами, нужно в течение 60 дней собрать 750 подписей. В настоящее время, спустя два дня после публикации, документ набрал 26 подписей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Запорожье на мосту Преображенского столкнулись КамАЗ и маршрутный микроавтобус Mercedes. Из-за аварии движение в один из районов было заблокировано.

Перед этим в Запорожье на мосту Преображенского произошло тройное ДТП – автомобили столкнулись по "принципу домино". Как выяснилось, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter не выбрал безопасной скорости и дистанции, вследствие чего допустил столкновение с ЗАЗ, который от удара по инерции столкнулся с Geely, который двигался перед ним.

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Тег Запорожье, мосты, камеры, петиция, видеонаблюдение, наблюдение

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