Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Жители Днепра просят убрать авто со дворов и детских площадок

Сегодня, 05:38

Если петиция наберет минимум в 1000 голосов, попадет на рассмотрение чиновников

Фото: Pixabay
Жители Днепра просят убрать авто со дворов и детских площадок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6f7/18b/5c76f718bacbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6f7/18b/5c76f718bacbd.jpg Днепр Если петиция наберет минимум в 1000 голосов, попадет на рассмотрение чиновников

Горожане недовольные тем, что водители паркуют автомобили во дворах и на детских площадках, создали петицию с просьбой запретить парковку в этих местах.

"Вместо мест для отдыха, игровых площадок, качелей, песочниц — парковки для машин. Они (водители. — Авт.) лишили нас и наших детей мест для отдыха. У таких граждан просто нет совести", — пишет автор петиции Александра Кобзенко.

Поддержать предложение можно на сайте местных петиций. Если она наберет минимум в 1000 голосов, попадет на рассмотрение чиновников. 

Ранее мы писали, что в Украине приобретает популярность новая мошенническая смена. На руку аферистов играют водители, которые оставляют под стеклом припаркованного авто бумажку с номером телефона. Водители так делают тогда, когда перегораживают выезд с парковки – чтобы другие владельцы авто могли позвонить и попросить отъехать. Этим пользуются и аферисты. 

Напомним, в Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки. Временное задержание транспортных средств осуществляется уже при наличии у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено одно из нарушений.

Тем временем, в Харькове начали работу инспекторы парковки. Новая служба фиксирует нарушения пока только в центре города.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег парковка, петиция

Вы сейчас просматриваете новость " Жители Днепра просят убрать авто со дворов и детских площадок". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Герои парковки" оказались под прицелом мошенников

26 февраля, 18:01

Водителям советуют не нарушать правила и не оставлять записки с номерами телефонов

Под Киевом произошла новая стрельба, есть раненый

24 февраля, 14:54

На парковке два человека что-то не поделили и между ними завязался конфликт

"Острова" безопасности: как в Киеве защищают дороги от "героев парковки"

18 февраля, 14:17

Новая безопасная зона появилась на площади Победы

В Харькове начали работу инспекторы парковки

14 февраля, 16:39

Новая служба фиксирует нарушения пока только в центре города

Почему нельзя спать с мокрой головой?

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Дом, машины, жена и дети. Все о личной жизни Владимира Зеленского

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла

Крымский мост не удержался и путешествует морем

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Вчера, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

25 февраля, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

25 февраля, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Как любовница Януковича жила в Киеве: опубликованы фото и видео

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения