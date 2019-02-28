Жители Днепра просят убрать авто со дворов и детских площадок

Если петиция наберет минимум в 1000 голосов, попадет на рассмотрение чиновников

Фото: Pixabay

Жители Днепра просят убрать авто со дворов и детских площадок Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6f7/18b/5c76f718bacbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6f7/18b/5c76f718bacbd.jpg 2019-02-28T05:38:00+02:00 Днепр Если петиция наберет минимум в 1000 голосов, попадет на рассмотрение чиновников

Горожане недовольные тем, что водители паркуют автомобили во дворах и на детских площадках, создали петицию с просьбой запретить парковку в этих местах.

"Вместо мест для отдыха, игровых площадок, качелей, песочниц — парковки для машин. Они (водители. — Авт.) лишили нас и наших детей мест для отдыха. У таких граждан просто нет совести", — пишет автор петиции Александра Кобзенко.

Поддержать предложение можно на сайте местных петиций. Если она наберет минимум в 1000 голосов, попадет на рассмотрение чиновников.

Ранее мы писали, что в Украине приобретает популярность новая мошенническая смена. На руку аферистов играют водители, которые оставляют под стеклом припаркованного авто бумажку с номером телефона. Водители так делают тогда, когда перегораживают выезд с парковки – чтобы другие владельцы авто могли позвонить и попросить отъехать. Этим пользуются и аферисты.

Напомним, в Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки. Временное задержание транспортных средств осуществляется уже при наличии у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено одно из нарушений.

Тем временем, в Харькове начали работу инспекторы парковки. Новая служба фиксирует нарушения пока только в центре города.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.