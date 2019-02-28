Жители Днепра просят убрать авто со дворов и детских площадок
Если петиция наберет минимум в 1000 голосов, попадет на рассмотрение чиновников
Горожане недовольные тем, что водители паркуют автомобили во дворах и на детских площадках, создали петицию с просьбой запретить парковку в этих местах.
"Вместо мест для отдыха, игровых площадок, качелей, песочниц — парковки для машин. Они (водители. — Авт.) лишили нас и наших детей мест для отдыха. У таких граждан просто нет совести", — пишет автор петиции Александра Кобзенко.
Поддержать предложение можно на сайте местных петиций. Если она наберет минимум в 1000 голосов, попадет на рассмотрение чиновников.
Ранее мы писали, что в Украине приобретает популярность новая мошенническая смена. На руку аферистов играют водители, которые оставляют под стеклом припаркованного авто бумажку с номером телефона. Водители так делают тогда, когда перегораживают выезд с парковки – чтобы другие владельцы авто могли позвонить и попросить отъехать. Этим пользуются и аферисты.
Напомним, в Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки. Временное задержание транспортных средств осуществляется уже при наличии у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено одно из нарушений.
Тем временем, в Харькове начали работу инспекторы парковки. Новая служба фиксирует нарушения пока только в центре города.
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