В Запорожье разбойник напал на маршрутчика
Нападавший вынес из салона все деньги, документы и телефон
В Запорожье у водителя маршрутного автобуса украли телефон и деньги. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.
Как стало известно, разбойное нападение в Шевченковском районе произошло 21 января. На место происшествия оперативно выехали патрульные и следователи, которым пострадавший сообщил, что на улице Чаривной он остановил автобус из-за поломки и попросил всех пассажиров выйти.
Когда водитель ремонтировал автобус, не заперев дверь в салон, подозреваемый свободно проник в салон автобуса, а когда шофер попытался ему помешать, стал угрожать ножом.
В результате нападавший похитил мобильный телефон, деньги и документы, а после этого скрылся. Патрульным удалось задержать мужчину. Украденные вещи у него изъяли. По факту разбоя открыто уголовное производство. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Запорожье на проспекте Металлургов вооруженный ножом мужчина, скрывавший лицо за солнцезащитными очками и шарфом, пришел в центр выдачи микрокредитов, и, угрожая сотрудникам оружием, потребовал выдать ему наличные деньги. Забрав две тысячи гривен, нападавший скрылся.
Ранее в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.
А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента. При этом злоумышленник всего пару месяцев до этого вышел из мест лишения свободы.
Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье разбойник напал на маршрутчика". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве к 5 годам тюрьмы приговорили мужчину, срывавшего с женщин украшения
Нападения на женщин преступник совершал в Святошинском районе