В Запорожье разбойник напал на маршрутчика

Нападавший вынес из салона все деньги, документы и телефон

В Запорожье разбойник напал на маршрутчика 2019-01-22T12:57:00+02:00 Запорожье Нападавший вынес из салона все деньги, документы и телефон









В Запорожье у водителя маршрутного автобуса украли телефон и деньги. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Как стало известно, разбойное нападение в Шевченковском районе произошло 21 января. На место происшествия оперативно выехали патрульные и следователи, которым пострадавший сообщил, что на улице Чаривной он остановил автобус из-за поломки и попросил всех пассажиров выйти.

Когда водитель ремонтировал автобус, не заперев дверь в салон, подозреваемый свободно проник в салон автобуса, а когда шофер попытался ему помешать, стал угрожать ножом.

В результате нападавший похитил мобильный телефон, деньги и документы, а после этого скрылся. Патрульным удалось задержать мужчину. Украденные вещи у него изъяли. По факту разбоя открыто уголовное производство. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье на проспекте Металлургов вооруженный ножом мужчина, скрывавший лицо за солнцезащитными очками и шарфом, пришел в центр выдачи микрокредитов, и, угрожая сотрудникам оружием, потребовал выдать ему наличные деньги. Забрав две тысячи гривен, нападавший скрылся.

Ранее в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.

А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента. При этом злоумышленник всего пару месяцев до этого вышел из мест лишения свободы.

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