В Запорожье разоблачили полицейского, который устроил стрельбу в рабочем кабинете

В Запорожье полицейский изрешетил пулями рабочий кабинет, тяжело ранил своего коллегу в голову, а потом попытался преподнести все так, будто коп пытался совершить самоубийство. О таком случае недавно сообщило руководство Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Там уточнили, что сама стрельба произошла еще в январе, но подробности стали известны только сейчас.

"Тогда в тяжелом состоянии 25-летний младший лейтенант был госпитализирован в больницу, – рассказали нам в полиции. – Полицейского прооперировали, изъяли из его головы пулю, он некоторое время находился в коме. Его коллега пояснял, что вместе с младшим лейтенантом после службы распивал спиртное, затем направился в свой кабинет за курткой и в это же время услышал хлопок, после чего увидел раненого коллегу. Однако первичные показания вызвали сомнения: менял версии произошедшего, называл разное число хлопков".

Читайте также: Для рейтинга: в Запорожской области копы придумывали и "раскрывали" преступления

По данным силовиков, подозреваемый в стрельбе был опрошен с помощью детектора лжи. Полиграф показал, что полицейский пытается ввести в заблуждение следствие.

При расследовании было выяснено, что полицейские после службы распивали спиртное в служебном кабинете. Затем на почве неприязненных отношений у них произошел конфликт, один из правоохранителей совершил несколько выстрелов и ранил коллегу. Ему уже предъявлено подозрение в совершении покушения на убийство.

И он, и второй участник инцидента уволены. Наказаны увольнением с занимаемых должностей и руководители полицейского отделения, где все это произошло.

Как стало известно сайту "Сегодня" из собственных источников в МВД, по предварительной версии, в момент стрельбы в кабинете присутствовала женщина. Копы не исключают, что она и могла стать причиной ссоры между полицейскими.

Напомним, ранее в Киеве двое полицейских получили ранения после того, как устроили погоню за угонщиком автомобиля.

Также сообщалось, что в Киевской области неизвестный открыл огонь из ружья по патрульному авто. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться