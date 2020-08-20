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В Запорожской области рецидивист изнасиловал ребенка в общественном туалете

20 августа, 12:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчину ждет суд

В Запорожской области прокуратура направила в Веселовский районный суд обвинительный акт в отношении мужчины, который изнасиловал ребенка.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в мае 2020 года пьяный 41-летний мужчина зашел в общественный туалет, в котором находился 13-летний ребенок. Силой удерживая его в помещении, мужчина удовлетворил свою половую страсть неестественным способом.

Отмечается, что злоумышленник, житель села Широкое, уже был неоднократно судим. В ожидании суда мужчина находится под стражей.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчину подозревают в изнасиловании своей 13-летней падчерицы. Пострадавшая смогла рассказать о произошедшем только спустя месяц. В свою очередь мать ребенка заявила, что не имеет претензий к подозреваемому и обвиняла дочку в том, что якобы та ломает ей жизнь.

Также напомним, в Первомайске Николаевской области жертвой сексуального насилия стала маленькая девочка. В преступлении подозревают 15-летнего парня.

Кроме того, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

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