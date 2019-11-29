В Запорожье руководство Госгеокадастра попалось на миллионных махинациях с землями заповедника

Чиновнику грозит до восьми лет за решеткой

Фото: СБУ

В Запорожье СБУ разоблачила начальника одного из отделов областного подразделения Госгеокадастра на миллионных махинациях с землями заповедного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, в течение 2018 года чиновник оформил на подставных лиц несколько земельных участков в заповедной зоне общей площадью 4 гектара. Для незаконной легализации государственная земля была несколько раз перепродана. Сумма ущерба, нанесенного государству, составила почти миллион гривен.

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Фото: СБУ

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, госслужащему осуществлено объявления о подозрении в совершении указанного преступления", - рассказали в СБУ и отметили, что теперь чиновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, не так давно в Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабный коррупционный механизм по продаже имущества, переданного в доход государства.

А в Херсонской области начальника областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обвинили в злоупотреблении служебным положением и хищении 235 тысяч гривен бюджетных средств.

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