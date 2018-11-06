В Запорожье сбили мотоциклиста: мужчина оказался в больнице

Сегодня, 17:14

У сбитого мотоциклиста диагностировали открытый перелом ноги

Фото: &quot;Заноза&quot;
Фото: "Заноза"

В Запорожье на улице Школьной в районе Трампарка произошло ДТП – "Жигули" сбили мотоциклиста.

Как сообщает "Заноза", авария произошла в середине дня 6 ноября. Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали. По предварительной информации, у него был зафиксирован открытый перлом ноги. Подробности аварии в патрульной полиции пообещали сообщить позже.

Напомним, ранее в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварийПо данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.  Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
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