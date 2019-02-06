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В Запорожье со двора многоэтажки угнали автомобиль

Сегодня, 19:44

Легковушку угнали со двора дома в Шевченковском районе города

Иллюстрация. Фото: Нацполиция
Иллюстрация. Фото: Нацполиция.
В Запорожье со двора многоэтажки угнали автомобиль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg Запорожье Легковушку угнали со двора дома в Шевченковском районе города

В Запорожье полицейские задержали подозреваемого в совершении угона легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

С заявлением об угоне авто обратилась 44-летняя местная жительница: женщина рассказала, что ее автомобиль ВАЗ-2103 был припаркован во дворе многоэтажки по улице Моторостроителей.

В ходе отработки территории патрульные задержали злоумышленника на угнанном авто. По факту происшествия было открыто уголовное производство. Полицейские проверяют задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории города и области.

Напомним, ранее в Запорожье оперативники полиции разоблачили и задержали группу угонщиков, которых подозревают в целой серии автомобильных краж. Как заявили в ведомстве, группа, состоявшая из троих мужчин, в течение года совершала угоны на протяжении целого года, и выйти на их след стражи порядка смогли лишь недавно.

Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillaс клиентки, чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.

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Тег Запорожье, угон, угонщик

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