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В Запорожье спецназовцы КОРДа тренировались освобождать заложников: опубликовано видео

Сегодня, 04:22

Спецназовцы учились действовать в кризисных ситуациях

В Запорожье спецназовцы учились действовать в экстренных ситуациях
В Запорожье спецназовцы учились действовать в экстренных ситуациях.
В Запорожье спецназовцы КОРДа тренировались освобождать заложников: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c43/884/5c6c438848a9f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c43/884/5c6c438848a9f.png Запорожье Спецназовцы учились действовать в кризисных ситуациях

В Запорожье сотрудники управления специального назначения КОРД провели учения в условиях, приближенных к реальным, отрабатывая алгоритм слаженных действий в кризисных ситуациях.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в ходе тренировок отрабатывались меры, в частности по освобождению заложников.

"Ради повышения уровня навыков, физических способностей, выносливости и моральной устойчивости во время выполнения служебно-боевых заданий, мероприятия проводились в условиях, максимально приближенных к реальным", – говорится в сообщении.

Целью мероприятий был тщательный анализ действий силовиков, чтобы в реальных ситуациях полицейские действовали на высоком профессиональном уровне.

Группа спецназовцев в ходе учений, действуя профессионально и слаженно, сумела задержать нападавшего и освободить заложника.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как полицейские управления стратегических расследований совместно со следователями и работниками СБУ задержали троих подозреваемых в вымогательстве, среди которых оказался депутат областного совета.

А под Киевом в Ирпене расследуют покушение на убийство 56-летнего местного жителя. Нападавшие нанесли мужчине ножевые ранения и скрылись.

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Тег Запорожье, спецназ, учения, КОРД

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