В Запорожье спецназовцы КОРДа тренировались освобождать заложников: опубликовано видео
Спецназовцы учились действовать в кризисных ситуациях
В Запорожье сотрудники управления специального назначения КОРД провели учения в условиях, приближенных к реальным, отрабатывая алгоритм слаженных действий в кризисных ситуациях.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в ходе тренировок отрабатывались меры, в частности по освобождению заложников.
"Ради повышения уровня навыков, физических способностей, выносливости и моральной устойчивости во время выполнения служебно-боевых заданий, мероприятия проводились в условиях, максимально приближенных к реальным", – говорится в сообщении.
Целью мероприятий был тщательный анализ действий силовиков, чтобы в реальных ситуациях полицейские действовали на высоком профессиональном уровне.
Группа спецназовцев в ходе учений, действуя профессионально и слаженно, сумела задержать нападавшего и освободить заложника.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как полицейские управления стратегических расследований совместно со следователями и работниками СБУ задержали троих подозреваемых в вымогательстве, среди которых оказался депутат областного совета.
А под Киевом в Ирпене расследуют покушение на убийство 56-летнего местного жителя. Нападавшие нанесли мужчине ножевые ранения и скрылись.
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