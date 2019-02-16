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На Буковине задержали наркодилеров, изготовлявших амфетамин

Сегодня, 06:30

Объем изъятого наркотического вещества равен пяти тысячам доз, стоимостью около полумиллиона гривен

Фото: Нацполиция
На Буковине задержали наркодилеров, изготовлявших амфетамин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6f9/257/5c66f9257ef90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6f9/257/5c66f9257ef90.jpg Запад Объем изъятого наркотического вещества равен пяти тысячам доз, стоимостью около полумиллиона гривен

В Черновицкой области задержали группу наркопреступников, которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины. В  состав группировки вошли пятеро черновчан возрасте от 24 до 43 лет. Во время ликвидации нарколаборатории было  изъято 5 тыс. доз наркотиков, которые могли попасть к "потребителям".

"В арендованных помещениях в одном из райцентров Черновицкой области злоумышленники организовали подпольную нарколабораторию. Изъятое самодельное оборудование предназначено для изготовления больших объемов амфетамина", – сообщают в полиции.

Оперативники полиции совместно с бойцами КОРД задержали преступную группу сразу после изготовления крупной партии психотропного вещества. Во время обысков  изъято четыре литра психотропа в жидком виде, что в пересчете составляет около 1-го килограмма сухого амфетамина.

Объем изъятого вещества эквивалентный 5 тысячам доз, стоимость которых по ценам "черного рынка" составляет около полумиллиона гривен.

Организатора преступной группы помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование. Злоумышленникам грозит  лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, не так давно в Запорожье правоохранители обнаружили в одной из квартир наркотики стоимостью более 40 тысяч гривен. Изъятые у ранее судимого мужчины вещества направили на экспертизу.

Также сообщалось, что в Николаеве СБУ ликвидировала канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки в Россию. Украинские оперативники работали совместно с правоохранителями Германии.

А в Киеве оперативники изъяли у отца с сыном наркотиков на четыре миллиона гривен. Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в квартире соцветия марихуаны, которые были расфасованы в пакетики и хранились в трехлитровых банках.

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Тег наркотики, амфетамин, Буковина Черновцы, КОРД

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