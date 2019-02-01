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В Запорожье столкнулись две легковушки: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 11:05

Тела погибших спасателям пришло доставать из искореженного автомобиля с помощью гидравлического инструмента

Фото: Подробности
Фото: Подробности.
В Запорожье столкнулись две легковушки: есть погибшие и пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/c55/2de/5c4c552de6351.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/c55/2de/5c4c552de6351.jpg Запорожье Тела погибших спасателям пришло доставать из искореженного автомобиля с помощью гидравлического инструмента

В Запорожье ДТП с участием двух легковушек унесло жизни двух человек. Еще два человека в результате аварии получили травмы, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

ДТП произошло сегодня в 07:26 на трассе "Харьков-Симферополь" вблизи улицы Корищенко в Шевченковском районе города. Как выяснилось, столкнулись автомобили "Запорожец" и "ВАЗ 2101".

Авария унесла жизни водителя и пассажира "Запорожца". Также травмы получили 28-летний водитель и 29-летняя пассажирка "ВАЗ". Пострадавших госпитализировали каретой скорой помощи в городскую больницу №5.

"Спасатели с помощью гидравлического инструмента изъяли тела погибших из искореженного авто и передали работникам милиции", – рассказали в ГСЧС и отметили, что по факту ДТП соответствующими органами ведется расследование.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

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Тег ДТП, погибшие, столкновение, легковушки, пострадавшие, Запороожье

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