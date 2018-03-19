В Запорожье трамвай сошел с рельсов

В Запорожье утром 19 марта возле школы в Шевченковском районе города, сошел с рельсов трамвайный вагон.

Как сообщили в патрульной полиции Запорожья, в результате ДТП вагон врезался в ограждение частного дома, а также повредил столб с размещенным предупреждающим знаком "Дети".

Данных о пострадавших пассажирах пока что нет. Причиной аварии могло быть превышение скорости и выпавший снег.







Фото: патрульная полиция Запорожья

Фото: патрульная полиция Запорожья

Фото: патрульная полиция Запорожья

Напомним, что недавно в Запорожье во время движения по маршруту загорелся трамвай.

Спасатели, прибывшие по вызову о пожаре, обнаружили трамвай уже без пассажиров, которые самостоятельно покинули транспорт. В салоне было сильное задымление, вероятно, оно произошло из-за замыкания проводки. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Позже стало известно, что на улицы Запорожья после капитального ремонта вышли два трамвая, реконструкция которых обошлась в два миллиона гривен.

Также мы писали о том, что в Мариуполе запустили автобусный маршрут, которого жители города ждали на протяжении 30 лет.