В Запорожье трамвай сошел с рельсов

Сегодня, 15:52

Авария произошла возле одной из школ города

Фото: патрульная полиция Запорожья
Фото: патрульная полиция Запорожья

В Запорожье утром 19 марта возле школы в Шевченковском районе города, сошел с рельсов трамвайный вагон.

Как сообщили в патрульной полиции Запорожья, в результате ДТП вагон врезался в ограждение частного дома, а также повредил столб с размещенным предупреждающим знаком "Дети".

Данных о пострадавших пассажирах пока что нет. Причиной аварии могло быть превышение скорости и выпавший снег.


Фото: патрульная полиция Запорожья

Фото: патрульная полиция Запорожья

Фото: патрульная полиция Запорожья

Напомним, что недавно в Запорожье во время движения по маршруту загорелся трамвай.

Спасатели, прибывшие по вызову о пожаре, обнаружили трамвай уже без пассажиров, которые самостоятельно покинули транспорт. В салоне было сильное задымление, вероятно, оно произошло из-за замыкания проводки. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Позже стало известно, что на улицы Запорожья после капитального ремонта вышли два трамвая, реконструкция  которых обошлась в два миллиона гривен.

Также мы писали о том, что в Мариуполе запустили автобусный маршрут, которого жители города ждали на протяжении 30 лет.
авария, трамвай, Запорожье

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье трамвай сошел с рельсов". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Это не первое ДТП на повороте. Фото: патрульная полиция Одесской области

В Одессе в массовом ДТП повредили авто копов

Сегодня, 12:32

Машины столкнулись на повороте возле Дворца спорта, где аварии происходят довольно часто

Происшествия

Грузовик врезался в трамвай. Фото: "Еспресо"

Грузовик влетел в трамвай в Киеве: все подробности ДТП

Вчера, 18:49

Водитель грузовика с травмой руки госпитализирован  
Загрузка...

Транспорт

Фото: Еспресо

В Киеве трамвай столкнулся с грузовиком: опубликованы фото

Вчера, 12:55

В салоне трамвая было 30 пассажиров

Запорожье

Фото: 061.ua

В центре Запорожья автобус протаранил маршрутку

16 Марта, 11:59

Столкновение произошло на остановке из-за невнимательного водителя
Загрузка...